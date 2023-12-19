Онколог перечислил вызывающие рак продукты с новогоднего стола

Если человек всю жизнь живет в одной полосе, в одном регионе и его характер питания не меняется, то, даже если он начнет злоупотреблять вредными продуктами в новогодние праздники, это не принесет такого вреда, как иностранная традиционная кухня. Некоторые, например, уезжают праздновать в Юго-Восточную Азию. В Индии веками едят острую пищу, но для нас такая резкая смена питания обернется гастритом, проблемой всего желудочно-кишечного тракта, потерей веса и массой других заболеваний, — заключил Черемушкин.