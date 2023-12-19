Инфаркт миокарда — некроз (гибель) участка сердечной мышцы из-за дефицита кислорода, идущего к ней. Это состояние грозит смертью пациента, поэтому требует экстренного вмешательства медиков, для этого важно своевременно распознать обратиться за помощью к специалистам, сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Она отметила, что чаще всего инфаркт миокарда происходит из-за внезапно появившегося тромбоза коронарной артерии.

— Эти изменения могут быть обратимы, если выполнить чрескожное коронарное вмешательство в течение 60-90 минут от возникшего приступа. Поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью, — отметила врач.

По статистике, у мужчин эта патология возникает примерно в пять раз чаще, чем у женщин, особенно в молодом и среднем возрасте. По словам кардиолога, в прединфарктном состоянии ощущаются боли за грудиной, одышка, тахикардия, аритмии, гипотония, брадикардия.

К нетипичным проявлениям инфаркта миокарда можно отнести резкую слабость, потливость, тошноту, рвоту, боли в животе, удушье, кашель, потерю сознания, тревожное состояние и страх смерть, добавила Фомичева.

В остром периоде инфаркта пациенты описывают свое состояние примерно одинаково. Они говорят о сдавление железным обручем, тяжелой плите, лежащей на груди, пожаре в ней, ощущении кипятка, льющегося на грудь и о кинжальных болях.

— Эти ощущения могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота, они не проходят в покое и после приема нитроглицерина. Симптомы могут носить волнообразный характер и продолжаться от 20 минут до нескольких часов, — добавила кардиолог.

При этом, по словам медика, у некоторых пациентов развиваются атипичные формы инфаркта миокарда и даже безболевая ишемия, передает «Газета.Ru».