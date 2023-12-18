Кровь, боль и абсцессы: что такое болезнь Крона и как она проявляется
Болезнь Крона — это хроническое аутовоспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта.
Что это за болезнь, какие у нее симптомы и как ее лечить, рассказала «Вечерней Москве» гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Наталья Наумова.
Почему возникает болезнь Крона
Единой причины возникновения этой болезни нет, существует сложный патогенез, то есть механизм развития, который включает в себя генетические и иммунные факторы, особенности микробиома, а также влияющие на это внешние триггеры:
курение;тип питания;лекарства;стресс.
В наше время достигнут значительный прогресс в понимании патогенеза болезни Крона, что позволяет находить средства для лечения заболевания.
Симптомы болезни Крона
К симптомам болезни Крона относят:
боли в животе;нарушение стула (чаще диарея);возможное наличие крови в стуле;снижение веса;внекишечные проявления (поражения суставов, глаз, кожи, печени).
Симптомы заболевания длятся достаточно долго и могут приводить к осложнениям, например к кишечной непроходимости, абсцессам в брюшной полости с вовлечением соседних органов. Нередко болезнь Крона может протекать бессимптомно или малосимптомно, пока не разовьется осложнение, с которым человек и попадает в больницу, где узнает о диагнозе. Иногда болезнь начинается с внекишечных проявлений или перинатальных поражений (повторяющиеся парапроктиты, незаживающие трещины анального канала) — это повод для обследования кишечника.
Как лечат болезнь Крона
Основными методами инструментальной диагностики заболевания являются:
колоноскопия;эзофагогастродуоденоскопия;КТ, МРТ, УЗИ кишечника.
Для выбора метода обследования нужен внимательный сбор жалоб и истории развития заболевания, диагностические методы должны подтвердить или опровергнуть мысли врача о предполагаемом диагнозе.
В лечении используют препараты группы тиопуринов, генно-инженерную биологическую терапию. В моменты обострений могут использоваться глюкокортикостероиды (гормоны), антибиотики. Нередко пациенты с болезнью Крона переносят и хирургические вмешательства в связи с заболеванием, что является лечением осложнений болезни.