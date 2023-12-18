Что такое болезнь Крона и как она проявляется

Болезнь Крона — это хроническое аутовоспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта.

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Что это за болезнь, какие у нее симптомы и как ее лечить, рассказала «Вечерней Москве» гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Наталья Наумова.

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Почему возникает болезнь Крона

Единой причины возникновения этой болезни нет, существует сложный патогенез, то есть механизм развития, который включает в себя генетические и иммунные факторы, особенности микробиома, а также влияющие на это внешние триггеры:

курение;тип питания;лекарства;стресс.

В наше время достигнут значительный прогресс в понимании патогенеза болезни Крона, что позволяет находить средства для лечения заболевания.

Симптомы болезни Крона

К симптомам болезни Крона относят:

боли в животе;нарушение стула (чаще диарея);возможное наличие крови в стуле;снижение веса;внекишечные проявления (поражения суставов, глаз, кожи, печени).

Симптомы заболевания длятся достаточно долго и могут приводить к осложнениям, например к кишечной непроходимости, абсцессам в брюшной полости с вовлечением соседних органов. Нередко болезнь Крона может протекать бессимптомно или малосимптомно, пока не разовьется осложнение, с которым человек и попадает в больницу, где узнает о диагнозе. Иногда болезнь начинается с внекишечных проявлений или перинатальных поражений (повторяющиеся парапроктиты, незаживающие трещины анального канала) — это повод для обследования кишечника.

Как лечат болезнь Крона

Основными методами инструментальной диагностики заболевания являются:

колоноскопия;эзофагогастродуоденоскопия;КТ, МРТ, УЗИ кишечника.

Для выбора метода обследования нужен внимательный сбор жалоб и истории развития заболевания, диагностические методы должны подтвердить или опровергнуть мысли врача о предполагаемом диагнозе.