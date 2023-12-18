Врач назвала неочевидный признак сильного стресса

При хроническом стрессе у человека может возникать так называемый психогенный кашель, рассказала врач-невролог Марина Аникина. Неочевидный признак сильного нервного перенапряжения и его отличие от кашля, вызванного простудой, она назвала в беседе с радио Sputnik.

После респираторной инфекции, уточнила врач, достаточно двух недель, чтобы вызванный простудой кашель угас. Длительный же кашель, объяснила она, может начаться при хроническом стрессе и ощущении глобальной опасности. «Во-первых, наличие выраженного тревожного расстройства повышает вероятность того, что кашель имеет психогенную природу. Во-вторых, такой кашель имеет свою периодичность, он возникает при эмоциональном разговоре или какой-то психотравмирующей ситуации, но его нет ночью», — объяснила Аникина.

При длительном кашле, продолжила она, необходимо проконсультироваться с целым рядом специалистов и пройти серьезное обследование. Аникина посоветовала сделать рентгенографию грудной клетки, сдать назначенные терапевтом анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу и гастроэнтерологу.