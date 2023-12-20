Онколог рассказал о разновидности рака, которую провоцируют частые поцелуи

Спровоцировать рак миндалин может вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передаётся при поцелуях или незащищённом оральном сексе. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на онкохирурга, химиотерапевта, медицинского директора клиники «Мамма» Антона Иванова.

По словам медика, в последние годы ведущей причиной развития рака глотки стало инфицирование ВПЧ, особенно его типами 16 и 18, которые относятся к вирусам высокого онкогенного риска. Эта разновидность рака чаще встречается у молодых людей обоих полов, особенно у тех, кто не курит.

Специалисты рекомендуют минимизировать число сексуальных партнёров и использовать барьерные методы контрацепции. Иванов подчеркнул, что не все, кто заразился папилломой, обязательно заболеют раком глотки, поскольку иммунитет здорового человека может справиться с вирусом. Кроме ВПЧ, злокачественное превращение лимфоидной ткани миндалин могут провоцировать канцерогены, содержащиеся в табачном дыме. Ацетальдегид, образующийся при распаде алкоголя в организме, также обладает токсичным и мутагенным воздействием на ДНК клеток, способствуя развитию рака.

«Насторожить должно появление следующих симптомов: боль и дискомфорт при глотании, чувство «кома» в горле, появление уплотнения на шее, резкий гнилостный запах изо рта, присутствие крови или гноя в слюне, изменение голоса, он становится хриплым, приглушённым, трудности с открыванием рта и проглатыванием пищи», — объяснил Иванов.