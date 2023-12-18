Врачи извлекли из мочевого пузыря женщины камни размером с яблоки

Врачи в подмосковном городе Электросталь удалили из мочевого пузыря пациентки два камня размером с яблоки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 18 декабря.

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Местная жительница обратилась в больницу с жалобами на «невыносимую боль» в пояснице, которая беспокоит ее последние пять лет. Исследование показало, что виной всему были два камня, находящиеся в мочевом пузыре.

Сначала 50-летней пациентке назначили антибактериальную терапию. После этого хирурги провели операцию.

«Хирургическое вмешательство проводилось с техническими сложностями, связанными с выраженной подкожно-жировой клетчаткой и спаечным процессом в брюшной полости. Мы извлекли два огромных камня из полости мочевого пузыря. Один из которых достиг размера 8,5 сантиметра, другой — 5,5. Операция прошла успешно», — рассказала врач-уролог Ольга Чежина.

В данный момент пациентка восстанавливается от операции. Она чувствует себя хорошо и начинает самостоятельно ходить.