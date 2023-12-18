Врач посоветовал сделать тест на COVID-19 при первых признаках простуды

Доктор медицинских наук, главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев заявил, что из всех инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ) коронавирусная инфекция может дать молниеносно развивающиеся осложнения.

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Прежде всего, при первых проявлениях заболевания следует сделать экспресс-тест, чтобы подтвердить или, напротив, исключить коронавирус и понимать, какую схему лечения применять, объяснил специалист в интервью «Российской газете».

При гриппе следует принимать противовирусные лекарства, при других видах ОРВИ — симптоматическое лечение в зависимости от наличия насморка, кашля, першения и боли в горле и т.д.

«Если течение заболевания осложняется — несколько дней продолжается высокая температура, развивается пневмония, то нужно обратиться к врачу — возможно, потребуется лечение антибиотиками под присмотром врача», — отметил Шугушев.