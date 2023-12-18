Малышева объяснила, как избавиться от варикоза за пять минут

Лазерная коагуляция вен позволяет избавиться от варикоза всего за пять минут, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, данная операция выполняется с помощью тончайшего световода с лазером на конце и не занимает много времени.

Врач — хирург-флеболог Сергей Якушкин отметил, что патологическое расширение вен лечится с помощью лазерной коагуляции. В начале процедуры пациенту с помощью иглы пунктируют вену, после чего вводят в нее световод с лазером. Вся операция проводится под контролем УЗИ для большей точности. Под воздействием лазера со стенок вены начинает выкипать вся вода. Это приводит к тому, что белок, также находящийся на стенке, коагулируется.