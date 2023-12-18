Врач: избавиться от заложенности носа помогут отвары из трав

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в эфире Tsargrad.tv перечислил народные средства для избавления от заложенности носа. Он предупредил, что неправильно подобранные травяные отвары могут не только не помочь, но и навредить. При этом, по его словам, есть несколько безопасных рецептов.

© Газета.Ru

При отечности носа врач посоветовал пить настой подорожника (1 ст. ложка на стакан кипятка). Он разжижает и выводит слизь. Также, по его словам, можно нанести на носовой платок несколько капель лимонного или эвкалиптового масла. "Добавьте пару капель одного из этих масел в чайную ложку растительного масла и смажьте горло и вокруг ушей.

Добавляйте листья мелиссы лимонной в салаты, супы и чай", - рекомендует специалист.

Кроме того, врач советует пить по 2-3 чашки в день отвара одной из трав: ромашки, эхинацеи, солодки, цветков бузины черной.

При этом Зайцев подчеркнул, что, заболев насморком, или другими респираторными заболеваниями, не стоит заниматься самолечением. Подходящую терапию может подобрать только врач.