Откуда в почках берутся камни и какие продукты способствуют их образованию, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, камни в почках бывают трех видов: оксалатные - на них приходится около 75% от всех камней, камни на основе мочевой кислоты - 13-15% и фосфатные - 10-12%. Для образования оксалатных камней, надо, чтобы моча была закисленной. А такой она становится, если мы пьем мало воды.

"Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни", - пишет она в своем Telegram-канале.

Какие продукты помогают камням образовываться в почках? Во-первых, сладкие негазированные напитки - из-за них риски появления камней очень высоки. Нельзя злоупотреблять (выпивать в день больше 4-5 чашек). Соки - тоже стимуляторы образования камней.

Во-вторых, не стоит есть много щавеля, шпината. В-третьих, нехорошо, если белковых продуктов слишком много в рационе. А если у человека повышена мочевая кислота, то ему и мясные бульоны, в том числе куриные, есть не стоит.

И в четвертых, образованию камней в почках помогают большие порции шоколада, фруктов и ягод, пиво, языки, почки, печень, прочите субпродукты и паштеты.