Магнитная буря вызвала полярное сияние в северных регионах России

В понедельник, 18 декабря, до Земли добралась магнитная буря после самой мощной за шесть лет вспышки на Солнце, вызвавшей полярное сияние, передает «МИР 24».

Магнитная буря вызвала полярное сияние в северных регионах России
© Мир24

Этой ночью оно озарили небо от Мурманска до Салехарда. Сила магнитной бури составила семь из девяти баллов. Однако, по словам ученых, это не так уж и много. Поскольку вспышка почти не сопровождалась выбросом протонов, их поток был совсем слабым.

Людям, которые реагируют на любую магнитную бурю, специалисты советуют соблюдать режим дня и не забывать про таблетки, выписанные врачами.

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