Магнитная буря вызвала полярное сияние в северных регионах России

В понедельник, 18 декабря, до Земли добралась магнитная буря после самой мощной за шесть лет вспышки на Солнце , вызвавшей полярное сияние, передает «МИР 24».

Этой ночью оно озарили небо от Мурманска до Салехарда. Сила магнитной бури составила семь из девяти баллов. Однако, по словам ученых, это не так уж и много. Поскольку вспышка почти не сопровождалась выбросом протонов, их поток был совсем слабым.