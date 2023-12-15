Росздравнадзор прокомментировал нехватку препаратов от СДВГ

С начала 2023 года в оборот было введено более 245 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным наименованием «атомоксетин» российского и иностранного производств. Отмечается, что это в два раза больше, чем в 2021 году, а также в полтора раза больше, чем в 2022-м.