Патофизиолог Сергей Степанов объяснил взаимосвязь плохого самочувствия и снегопадов. Он также объяснил, как справиться с таким недомоганием.

«Падение снега всегда обусловлено понижением атмосферного давления. Так как человеческий организм также имеет свое давление, то при изменении окружающего давления происходит расширение сосудов, вследствие чего и возникает головная боль», – заявил врач.

По словам специалиста, такое состояние характерно для людей, которые слабо приспособлены к изменениям давления. Чаще всего это пожилые люди, россияне с пониженным иммунитетом и граждане, болеющие инфекционными заболеваниями.

Для прекращения болей врач советует набраться терпения и просто дождаться окончания этого периода. Однако если боли очень интенсивные, то необходимо принимать обезболивающие препараты.

Степанов подчеркнул, что справиться с такой болью не помогут ни сон, ни прогулка, ни чтение, ни даже отказ от гаджетов. При этом патофизиолог добавил, что отказ от мобильного поможет не дать боли усилиться, передает Life.ru.