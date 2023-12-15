Патофизиолог Степанов назвал причины плохого самочувствия в снегопад
Патофизиолог Сергей Степанов объяснил взаимосвязь плохого самочувствия и снегопадов. Он также объяснил, как справиться с таким недомоганием.
«Падение снега всегда обусловлено понижением атмосферного давления. Так как человеческий организм также имеет свое давление, то при изменении окружающего давления происходит расширение сосудов, вследствие чего и возникает головная боль», – заявил врач.
По словам специалиста, такое состояние характерно для людей, которые слабо приспособлены к изменениям давления. Чаще всего это пожилые люди, россияне с пониженным иммунитетом и граждане, болеющие инфекционными заболеваниями.
Для прекращения болей врач советует набраться терпения и просто дождаться окончания этого периода. Однако если боли очень интенсивные, то необходимо принимать обезболивающие препараты.
Степанов подчеркнул, что справиться с такой болью не помогут ни сон, ни прогулка, ни чтение, ни даже отказ от гаджетов. При этом патофизиолог добавил, что отказ от мобильного поможет не дать боли усилиться, передает Life.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что дерматолог перечислила плюсы сна голышом. Она также объяснила, почему сон нагишом дает чувство свободы. Фото: unsplash.com