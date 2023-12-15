Врач: соевые продукты могут спровоцировать бесплодие

Соевые продукты, которые часто выступают в роли заменителей животного белка, могут нанести вред здоровью человека. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

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Он уточнил, что в таких продуктах содержится множество полезных веществ, они обладают пониженной жирностью, что снижает уровень холестерина в крови и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в больших количествах соевые продукты могут быть опасны.

"Фитоэстрогены в составе некоторых из них влияют на баланс гормонов в организме. Это особенно важный фактор для женского здоровья, так как их чрезмерное употребление может повлиять на сбои менструального цикла, увеличить риск развития синдрома поликистозных яичников, бесплодия и некоторых видов рака", — предупредил Кутушов.