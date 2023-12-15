Обнаружен опасный для здоровья долгий грипп

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что у людей, госпитализированных с сезонным гриппом, вирус может вызвать долгосрочные и опасные последствия для здоровья, аналогичные долгому COVID или постковидному синдрому. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

© Lenta.ru

Специалисты проанализировали данные о 81 280 пациентах, госпитализированных из-за COVID-19 в период с 1 марта 2020 года по 30 июня 2022 года, а также о 10 985 пациентах, госпитализированных из-за сезонного гриппа в период с 1 октября 2015 года по 28 февраля 2019 года.

Научная работа, сравнивающая вирусы, вызывающие грипп и COVID-19, показала, что в течение 18 месяцев после заражения пациенты с этими заболеваниями столкнулись с повышенным риском фатального исхода, повторной госпитализации и нарушением работы многих систем органов. Кроме того, время наибольшего риска составляло 30 дней или позже с момента начала инфекции.