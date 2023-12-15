Хирург: незаживающий в течение недели синяк следует показать врачу

«Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зелёному, жёлтому, она рассасывается, уходит, обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», — посоветовал хирург.