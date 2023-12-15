Этот ночной признак может указывать на болезни сердца

Сон - жизненно важный для здоровья и благополучия человека фактор. Недосып и некачественный сон могут привести к усталости, неспособности нормально функционировать. Также проблемы со сном могут говорить о проблемах с сердцем.

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По данным UCLA Health в США, проблемы со сном могут указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. И главное, на что стоит обратить внимание, - это трудности с засыпанием или самим сном.

Людям с застойной сердечной недостаточностью часто может быть сложно заснуть или долго спать без пробуждения. Происходит это из-за одышки. Кроме того, она часто усиливается, когда человек лежит.

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При этом Национальная служба здравоохранения утверждает, что большая часть случаев бессонницы связана с факторами, которые можно изменить. Например, с депрессией, тревогой, стрессом, шумом, холодом или жарой в помещении, неудобной кроватью, сменой часовых поясов, посменной работой.