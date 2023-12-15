Врачи назвали три самых агрессивных вида рака, которые выдает один общий симптом

Некоторые виды онкологии, как показывает практика, проще обнаружить на ранней стадии, чем остальные. В числе последних - и особо агрессивные виды рака, передает Pronews со ссылкой на специалистов.

Например, рак кожи, если пациент не игнорирует ряд внешний проявлений (шишки на теле, изменение родинок и так далее), достаточно часто распознается на первых стадиях.

Среди видов онкологии, которые особенно трудно обнаружить, зарубежные медики назвали рак поджелудочной железы, рак яичников и сюда же отнесли рак кишечника.

Во всех случаях недуг может маскироваться под менее опасные болезни. Например, при злокачественном поражении поджелудочной недомогание порой списывают на диабет. При опухолях в кишечнике и раке яичников симптомы принимают за проблемы с пищеварением.

Между тем, развитие всех перечисленных видов онкологии часто сопровождается симптомом, связанным с нарушением функции кишечника. Пациенты жалуются на вздутие, запор или диарею. На это стоит обратить внимание.

Также врачи напомнили, что при развитии онкологии у пациентов во многих случаях наблюдается потеря веса.

Ранее специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан отметила, что ключом к раннему обнаружению онкологии является генетика. Она порой и определяет успешность лечения недуга, считает специалист.