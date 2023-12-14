Эксперт рассказала о влиянии генетики на развитие астмы

Бронхиальная астма - это одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Ее генетическая основа изучается уже много лет. Ежегодно 11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Марина Смольникова, руководитель группы молекулярно-генетических исследований НИИ медицинских проблем Севера Красноярского научного центра СО РАН, рассказала о роли генетических факторов в развитии астмы, возможности передачи заболевания по наследству и влиянии окружающей среды на проявление симптомов.

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Марина Смольникова пришла к изучению астмы по двум причинам. Во-первых, она имела опыт в области иммуногенетики и работала в Институте клинической иммунологии в Новосибирске. Во-вторых, она начала сотрудничать с профессором Светланой Витальевной Смирновой, которая занималась аллергопатологиями. Изучение генетической детерминированности заболеваний было для нее очень актуально и интересно.

В мире около 339 миллионов человек страдают астмой. В России число пациентов с астмой может превышать официальные данные. В Красноярском крае зафиксировано более 41 тысячи человек больных бронхиальной астмой.

Развитие астмы связано с воспалением и высокой чувствительностью бронхов к различным возбудителям из окружающей среды. Генетические предрасположенности взаимодействуют с окружающей средой, образом жизни и профессиональной деятельностью. Аллергены, табачный дым, загрязнение воздуха, вирусные инфекции и даже диета могут способствовать развитию астмы.

Существуют различные типы астмы, каждый из которых имеет свои особенности. Аллергическая астма обычно развивается в детском возрасте и связана с наличием аллергических заболеваний у пациента или его родственников. Неаллергическая астма чаще встречается у взрослых и может проявляться различными видами воспалительной реакции. Также существует астма с поздним началом и астма у людей с ожирением.