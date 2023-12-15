Стали известны имена самых аккуратных водителей в Волгоградской области

В 2023 году ни одной аварии не произошло с Евгениями, Эдуардами, Леонидами, Русланами и Борисами.

Также статистика компании-страховщика подтверждает популярное мнение о том, что женщины хуже водят машину – по крайней мере в ДТП они попадают чаще. Но у представительниц прекрасного пола в копилке больше мелких аварий, а вот мужчины часто попадают в крупные дорожно-транспортные происшествия, поэтому и выплаты по полисам каско у них в среднем на 15% выше.