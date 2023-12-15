Стали известны имена самых аккуратных водителей в Волгоградской области
В 2023 году ни одной аварии не произошло с Евгениями, Эдуардами, Леонидами, Русланами и Борисами.
А вот «любителями» ДТП стали волгоградцы с именами Мария (частота аварий – 23%), Анастасия (15%), Станислав, Наталья и Екатерина (по 12%). Такими данными поделились аналитики страховой компании «Согласие».
К слову, самыми аккуратными автомобилистами в Москве стали Лии, а в северной столице – Эдуарды и Кристины.
Также статистика компании-страховщика подтверждает популярное мнение о том, что женщины хуже водят машину – по крайней мере в ДТП они попадают чаще. Но у представительниц прекрасного пола в копилке больше мелких аварий, а вот мужчины часто попадают в крупные дорожно-транспортные происшествия, поэтому и выплаты по полисам каско у них в среднем на 15% выше.