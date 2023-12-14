Врач рассказала о возможном вреде от ингаляций горячим паром

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова прокомментировала народные методы лечения от простуды и рассказала о вреде ингаляций горячим паром.

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«Температура пара — параметр, который сложно регулировать, поэтому так легко получить термический ожог слизистых дыхательных путей и лица», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По ее мнению, лучшей альтернативой будет использование увлажнителей воздуха с достижением высокой влажности воздуха в квартире, порядка 50—60%.