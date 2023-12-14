Стало известно, кому угрожает хроническая сердечная недостаточность

Проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) продлят в столице на 2024 год, сообщил Сергей Собянин.

© Сетевое издание m24.ru

Москва 24 вместе с кардиологом расскажет, чем опасна ХСН и как столичные власти помогают горожанам с таким диагнозом.

Видео дня

Коварный враг

Столичные власти продлят на следующий год проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – заболевание, при котором сердце не перекачивает необходимое для обеспечения организма кислородом количество крови. ХСН может появиться в результате патологий сердечно-сосудистой системы: то есть ослабленная мышца со временем перекачивает в сосуды все меньше крови. Об этом Москве 24 рассказала заведующая консультативным отделением Городской поликлиники № 218, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей.

Признаки хронической сердечной недостаточности:

учащенное сердцебиение (тахикардия);

одышка даже при минимальной физической нагрузке;

отеки стоп и голеней;

головокружение, слабость и усталость.

"Хроническая форма недостаточности проявляется постепенно. Сначала она незаметна, поскольку происходит компенсация организма: первое время он привыкает и подстраивается жить с низкой фракцией выброса (когда желудочек сердца сокращается недостаточно, чтобы перекачать необходимое количество крови. – Прим. ред.), поэтому жалоб нет", – объяснила кардиолог.

Явные признаки, по словам специалиста, появляются тогда, когда сердце перестает справляться с нагрузкой.

Группа риска

Выявить проблемы с сердцем, в частности, сердечную недостаточность, можно на ежегодной диспансеризации.

"Как минимум делается ЭКГ: практически у каждого пациента с сердечной недостаточностью оно не бывает в норме. Это первый признак того, что нужно дообследоваться", – уточнила эксперт.

Спровоцировать появление сердечной недостаточности может и любая вирусная инфекция, добавила специалист. По этой причине врач рекомендует вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Влияет на появление ХСН и образ жизни.

"Это избыточное потребление соли, прекращение лекарственной терапии, интенсивная физическая нагрузка при уже имеющихся проблемах", – пояснила эксперт.

Как предупредить болезнь?

Страдающим пациентам из-за болезней сердца два раза в год необходимо посещать своего лечащего врача, чтобы он оценил состояние здоровья и своевременно скорректировал медикаментозную терапию. Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила в образе жизни: ограничить употребление соли и жидкости, а также сократить интенсивные нагрузки.

"Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также нужно принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности", – пояснила Белкорей.

Лечение в Москве

В столице выстроена система оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Больных совместно наблюдают и врачи общей практики, и кардиологи. Обратившихся за помощью каждые полгода осматривают кардиологи.

"У нас существует преемственность со стационарами: мы сразу получаем анализы, результаты УЗИ сердца", – уточнила эксперт.