Рецептурные лекарства можно будет купить онлайн при наличии биометрии

Россияне смогут покупать рецептурные лекарства онлайн по биометрии, которая хранится в Единой биометрической системе, пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий. Там подчеркнули, что уже созданы все правовые условия, но потребуются технические доработки со стороны аптек.

Редакция Business FM решила уточнить, как будет работать этот механизм, но в Центре биометрических технологий смогли рассказать только о социальной значимости этого проекта. Вот что сказал гендиректор организации:

Владислав Поволоцкий гендиректор Центра биометрических технологий «Онлайн-покупка рецептурных лекарств по биометрии — это перспективный сервис с высокой социальной значимостью. Внедрение такого решения поможет упростить жизнь многим людям, в том числе маломобильным гражданам и инвалидам. Применение биометрии позволит оформлять онлайн-заказы на препараты без паспорта. Еще одна ее функция — это достоверное подтверждение личности покупателя в момент доставки заказа, когда курьер привозит лекарства. Людям, нуждающимся в рецептурных лекарствах, или их родственникам не придется идти в аптеку и предъявлять там различные документы. Это позволит не только сэкономить время при покупке лекарства, но и сберечь здоровье людей».

В марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава, в который не входят сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества.