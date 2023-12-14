Врач прокомментировал сообщения о «массовой» скрытой пневмонии у детей

В СМИ появились сообщения о том, что среди школьников Москвы и Подмосковья фиксируются многочисленные заболевания скрытой пневмонией. Информацию прокомментировал вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Василий Власов.

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Эксперт объяснил, что значительная часть простудных заболеваний средней тяжести сопровождаются пневмонией. Но такая пневмония обычно протекает легко и не представляет опасности, в особенности у детей школьного возраста.

«Поэтому к этому не стоит относиться с большой тревогой. Это обычный сезонный подъем заболеваемости», — отметил эксперт в комментарии RuNews24.ru.

Врач добавил, что у детей простудные заболевания часто сопровождаются высокой температурой в первые дни. Однако при правильном лечении наступает улучшение состояния.

Что касается образования узелков в легких, то, по словам врача, такой симптом характерен для так называемой внебольничной пневмонии, то есть той, которая развивается после острого простудного заболевания.

7 декабря Роспотребнадзор сообщил о случаях пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumoniae. Среди зараженных пока больше детей и подростков, заболевание было выявлено в Удмуртии, Башкирии, Дагестане и Карелии, передает издание argumenti.ru.