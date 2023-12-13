Как вылечить затяжной кашель и когда пора бить тревогу
Нормальным после болезни считается кашель, который остаётся в течение двух недель, а при некоторых инфекциях может задержаться и до трёх. Всё, что сверх того, уже требует помощи.
Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, врач-пульмонолог Светлана Петрова.
Врач объяснила, что кашель — это рефлекс и возбудитель влияет на кашлевые рецепторы. Причём есть вирусы, при которых он очень долгий, например, при микоплазменной инфекции, тогда рефлекторный кашель может остаться до 25 дней.
Но существуют и другие факторы, которые усугубляют ситуацию. К примеру, курение. Для того чтобы помочь организму оправиться, важно создать покой для кашлевых рецепторов — поддерживайте в помещениях оптимальную температуру и влажность.
Также полезно гулять на свежем воздухе, но не при сильном морозе — лишь до –15 градусов.
Ещё пульмонолог порекомендовала пить достаточно воды и организовать голосовой покой.
Микоплазменную инфекцию, о которой упомянула Петрова, легко спутать с другими заболеваниями.
Смотрите сами, вот её симптомы: высокая температура, заложенность в носу, боль в горле, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикация. Так что определить , что у человека именно микоплазмоз, может только врач после проведения лабораторных исследований.