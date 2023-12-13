Врач высказался о симптомах скрытой пневмонии

Высокая температура и лихорадка присущи многим заболеваниям — от ОРВИ до скрытой пневмонии, рассказал терапевт, пульмонолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Максим Новиков.

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В комментарии для «Ленты.ру» специалист назвал и другие симптомы пневмонии, а также призвал сразу обращаться к врачу при их наличии, так как самостоятельно распознать ее невозможно.

По словам пульмонолога, в настоящее время многие россияне жалуются на кашель, лихорадку, повышение температуры до 40°C, боль в горле, заложенность носа. Эти специфические симптомы, отметил Новиков, характерны как для простуды и множества других заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, так и для скрытой пневмонии.

Однако самостоятельно понять, какая именно болезнь развилась и поставить себе диагноз, нельзя, заверил Новиков. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо обращаться к врачу, заявил доктор.

Мы справляемся с болезнью вне зависимости от того, была она вызвана вирусом или бактерией. Призываю людей не поддаваться панике.