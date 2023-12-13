Эндокринолог Табеева рассказала о причинах появления отеков

«Наиболее часто отёки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отёками», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».