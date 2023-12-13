Невролог: утренняя усталость может быть признаком депрессии
Ощущение усталости сразу после пробуждения может являться признаком депрессивного расстройства. Таким мнением поделился невролог Алексей Борисов.
«Депрессия, если красочно выразиться, отнимает все краски жизни, в том числе и удовлетворение сном. Лучше сразу обращаться за помощью к специалисту», — предупредил Борисов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
Он добавил, что причиной утренней усталости также могут быть различные заболевания: анемия, сниженная функция щитовидной железы, а также почечная и печеночная недостаточность.