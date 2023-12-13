Почему возникает устойчивость к антибиотикам

— Если говорить о видах болезни, на которые препарат перестает влиять, — это очень широкий перечень: от гриппа до кишечной инфекции, — отметила Мескина. — В разные годы и в разных регионах у тех, кто болеет гриппом возникала антибиотикорезистентность, то есть устойчивость к антибактериальным препаратам. Связано это было с тем, что некоторые люди занимались самолечением и сами себе назначали эти препараты. Итог один: средства переставали действовать в силу привыкания, а недуг прогрессировал.