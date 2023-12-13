Почему возникает устойчивость к антибиотикам
Некоторые виды антибиотиков в силу частого применения теряют со временем свои лечебные свойства. А группы заболеваний, перед которыми они утрачивают силу, могут меняться из года в год. Подробнее об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Она объяснила, что некоторые вирусные инфекции приспосабливаются к конкретному виду антибиотиков.
— Если говорить о видах болезни, на которые препарат перестает влиять, — это очень широкий перечень: от гриппа до кишечной инфекции, — отметила Мескина. — В разные годы и в разных регионах у тех, кто болеет гриппом возникала антибиотикорезистентность, то есть устойчивость к антибактериальным препаратам. Связано это было с тем, что некоторые люди занимались самолечением и сами себе назначали эти препараты. Итог один: средства переставали действовать в силу привыкания, а недуг прогрессировал.
В наше время, чтобы этого не допустить, врачи рекомендуют в первую очередь до начала сезона простуд привиться от гриппа, подчеркнула инфекционист.
— Статистически доказано, что привитые граждане меньше болеют. Это факт. Многие игнорируют эти рекомендации, причем зря. Более того, если вы привиты, но заболели, то антибиотики будут эффективны в вашем случае, — заметила собеседница «ВМ».
По ее словам, в случаях, когда один из видов препаратов перестает подавлять недуг, врач назначает другую группу антибиотиков.
— Подбирается такой препарат, который воздействует на болезнь точно так же, как предыдущий аналог. Он не реагирует? Выбирают более мощные антибиотики, если речь идет о сложных и тяжелых формах вирусной инфекции, — пояснила Мескина.
Сложнее всего ситуация обстоит в отделениях интенсивной терапии, где в ход идут самые сильные средства. Нередко микробы и организм быстро привыкают к препарату, тогда очень важно выявить лекарство, которое поможет ослабить действие болезни, чтобы постепенно вывести пациента из тяжелого состояния, добавила медик.