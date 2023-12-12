Что такое синдром рождественской елки и чем он опасен: отвечает врач

Если вы планируете украсить дом живой елью, следующая информация для вас. Дело в том, что это может быть небезопасно. Существует так называемый синдром рождественской елки. Это аллергическая реакция на живую ель. Причина — споры плесени, которая растет на дереве в естественных условиях.