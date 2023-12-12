Что такое синдром рождественской елки и чем он опасен: отвечает врач
Если вы планируете украсить дом живой елью, следующая информация для вас. Дело в том, что это может быть небезопасно. Существует так называемый синдром рождественской елки. Это аллергическая реакция на живую ель. Причина — споры плесени, которая растет на дереве в естественных условиях.
«При попадании в дом плесень начинает размножаться быстрее и вызывает насморк, зуд в носу, слезотечение, затруднение дыхания, кашель и боль в груди», — рассказала врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.
Чтобы избежать неприятной реакции на живую елку, эксперт рекомендует промыть дерево водой и высушить и только потом устанавливать в доме и наряжать. Сразу после праздников ель нужно вынести на улицу. Однако лучшая профилактика описанного синдрома — выбор искусственной ели, считает врач.
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