Врач назвал два способа лечения заложенности носа

Доктор Майкл Мосли делает две вещи, которые облегчают дыхание при простуде. Вот что лучше всего помогает при болезни.

В ходе исследований Управления по контролю за продуктами и лекарствами США выяснилось, что лекарства, содержащие фенилэфрин, бесполезны при борьбе с заложенностью носа. Но если вы всё-таки хотите использовать это вещество, то доктор Мосли посоветовал его добавлять в спрей.

Кроме того, есть две вещи, которые помогают врачу избавиться от заложенности носа. Это подкладывание подушек и вдыхание ментолового пара. Пар разжижает слизь из носа. Если при этом ещё пить много воды, то можно защитить организм от обезвоживания во время болезни.

Her zindagi

Также подкладывание подушек под голову помогает уменьшить давление на носовые пазухи и защищает от попадания соплей в горло во время сна.

Противоотёчные средства нужно использовать от одного до четырёх раз в день и не более недели. Иначе эти лекарства только усугубят заложенность.