Терапевт рассказала, как снизить вероятность заражения ОРВИ

Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт Ольга Александрова рассказала, при помощи каких средств можно снизить вероятность заражения вирусными инфекциями.

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В этом помогут средства неспецифической профилактики. Врач посоветовала использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски, респираторы. Маска выполняет барьерную функцию, вирус оседает на поверхности маски.

Важно не забывать о мытье рук. Мытье рук эффективно после непосредственного контакта с биологическими жидкостями организма (мокрота, слюна, слизь из носа).

Также полезна будет обработка слизистых. Полоскание ротоглотки, промывание носоглотки эффективны сразу после контакта с человеком с симптомами ОРВИ и гриппа. Чем быстрее это сделать, тем выше вероятность успеть обработать поверхность до попадания вируса внутрь. Но не стоит делать это слишком часто, так как подобная процедура разрушает защитный слой, передает aif.ru.