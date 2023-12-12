Врач назвал продукты с новогоднего стола, которые могут вызвать рак

Заболеть раком, поев за новогодним столом вредные блюда невозможно, однако если их употреблять регулярно, то проблемы со здоровьем могут возникнуть, рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.

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По его словам, алкоголь - не очень серьёзный фактор развития рака. Он способен вызвать проблемы со здоровьем, если употребляется «в паре» с табаком. В любом случае алкоголь – канцероген.

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Опасно регулярное употребление продуктов из переработанного мяса: колбаса, сосиски. Кроме того, мясо, приготовленное на открытом огне, а также овощи на гриле будут содержать сажу, которая является канцерогеном.

Жирное, мучное, сладкое, включая сладкие газированные напитки ведут к лишнему весу.