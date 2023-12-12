Доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, пульмонолог Светлана Петрова рассказала, как побороть затяжной кашель.

По словам пульмонолога, ситуация с затяжным кашлем характерна для осенне-зимнего периода. В этом время люди часто болеют различными ОРВИ. Кашель при вирусном заболевании может сохраняться на протяжении двух недель, это считается нормой. При некоторых инфекциях кашель может присутствовать до трех недель.

— Есть вирусы, которые вызывают очень длительный кашель. Есть бактерии, например, микоплазменные инфекции, которые аналогичным образом дают длительный эффект, — объяснила врач в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Петрова добавила, что на обострение кашля влияют внешние факторы. Например, это неблагоприятное состояние усиливает курение.

Если кашель продолжается более 3-4 недель, то нужно обратиться к врачу. Также важно создать покой для кашлевых рецепторов. Добиться этого можно с помощью оптимальной влажности и температуры в помещении. Полезен голосовой покой, а также соблюдение питьевого режима.