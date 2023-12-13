Врачи рассказали, почему произошли вспышки заболевания коклюшем
Этой осенью в различных регионах России зафиксировали вспышки коклюша. Болезнь была обнаружена у людей разного возраста, но чаще всего недуг диагностировали у детей. Специалисты сети медицинских лабораторий KDL рассказали, почему произошли вспышки заболевания и как от него защититься.
Многие врачи считают, что вспышки коклюша связаны со снижением коллективного иммунитета из-за отказов родителей от вакцинации против этой болезни. Кроме того, на его распространение повлияла коронавирусная инфекция. Во время пандемии было проблематично делать профилактические прививки.
Медики отмечают, что коклюш — это очень заразное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Bordetella pertussis, которое передается воздушно-капельным путем. Основным симптомом болезни является сильный лающий кашель, который может сопровождаться рвотой, кровотечением из носа.
Заболевание может продолжаться несколько недель или даже месяцев.
Врачи подчеркнули, что наиболее эффективным способом защиты от коклюша является вакцинация, которая рекомендуется как детям, так и взрослым, передает издание «Вести Подмосковья».