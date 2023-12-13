Врачи рассказали, почему произошли вспышки заболевания коклюшем

Этой осенью в различных регионах России зафиксировали вспышки коклюша. Болезнь была обнаружена у людей разного возраста, но чаще всего недуг диагностировали у детей. Специалисты сети медицинских лабораторий KDL рассказали, почему произошли вспышки заболевания и как от него защититься.

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Многие врачи считают, что вспышки коклюша связаны со снижением коллективного иммунитета из-за отказов родителей от вакцинации против этой болезни. Кроме того, на его распространение повлияла коронавирусная инфекция. Во время пандемии было проблематично делать профилактические прививки.

Медики отмечают, что коклюш — это очень заразное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Bordetella pertussis, которое передается воздушно-капельным путем. Основным симптомом болезни является сильный лающий кашель, который может сопровождаться рвотой, кровотечением из носа.

Заболевание может продолжаться несколько недель или даже месяцев.