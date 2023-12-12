Стоматолог назвал причины зубной боли в праздничные дни

В праздничные дни многие люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, в частности – с зубной болью. Причин тому несколько, заявил стоматолог, хирург Артур Тумашевич.

Первая из них – стресс. Канун Нового года – напряженное время, когда необходимо успеть завершить рабочие дела, подготовиться к празднику, выбрать и купить подарки. Нервная система испытывает перегрузки, результатом которых становится ухудшение самочувствия.

Проблемы с зубами могут усугубиться у людей, страдающих от кариеса и пародонтита. В течение рабочей недели люди могут «заглушать» стресс и не обращать внимания на неприятные симптомы, но по ночам боль усиливается.

Вредят состоянию зубов обильные застолья и алкоголь. Эксперт рассказал, что при злоупотреблении деликатесами и горячительными напитками снижается выработка слюны, остатки пищи длительное время остаются между зубами, бактерии размножаются и разрушают эмаль.

Еще одной причиной зубной боли могут стать вино, так как оно содержит вредные для эмали кислоты, сладкие и газированные напитки. Чтобы избежать неприятных ощущений, стоматолог посоветовал снижать уровень стресса и соблюдать гигиену полости рта, сообщает «Лента.ру».