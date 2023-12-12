Врач: гастрит может быть причиной неприятного запаха изо рта

"Было бы неплохо, если бы он (человек с такой проблемой - Прим. ред.) начал употреблять банально воду за 30 минут до еды, стакан воды и через час после еды стакан воды, чтобы снижать нагрузку на пищеварение в желудке и в двенадцатиперстной кишке", — заключил Матюхин.