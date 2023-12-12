Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова рассказала, что чрезмерное пристрастие к жвачке может привести к гастриту и эрозии желудка.

Мартынова пояснила, что жвачка состоит из несъедобной резиновой основы, подслащенной чаще всего тростниковым или свекольным сахаром либо кукурузным сиропом. Данные компоненты способствуют развитию кариеса и дисбалансу полезных бактерий, поэтому эксперт порекомендовала выбирать продукт со стевией или ксилитом, либо другими аналогами сахара.

Также эксперт рассказала, что жвачку организм человека воспринимает как еду, при ее жевании на протяжении трех минут и более выделяется чрезмерное количество соляной кислоты и желудочного сока, что может привести к эрозии желудка, гастриту или повышению кислотности.