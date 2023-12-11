Почему опасно укутываться при температуре, чтобы пропотеть
Заболевшего человека нельзя укутывать при высокой температуре, потому что это только усугубит ситуацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По его словам, если начать кутать больного человека, у него начнется озноб и резко повысится температура до критических значений.
— Это абсолютно недейственный метод. Человек не сможет пропотеть, если его укутать, потому что нарушается теплообмен и температура повышается еще сильнее. Начинается озноб: потеря тепла становится выше, периферия тепла закрывается, а кровообращение происходит слабо из-за токсического действия. Руки и ноги холодеют, но человек испытывает сильный жар. После этого он начинает резко мерзнуть, потому что теплопотери происходит больше, — рассказал он.
Укутать больного при высокой температуре — это создать условия для повышения температуры. Вначале человеку может стать легче, но он будет очень быстро нагреваться, что приведет к резкому повышению температуры до 40 градусов, предупредил Кондрахин.
— А пропотеть он не сможет, система теплоотвода будет плохо работать, и тело будет сильнее нагреваться, — сообщил терапевт.