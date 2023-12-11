Почему опасно укутываться при температуре, чтобы пропотеть

— Это абсолютно недейственный метод. Человек не сможет пропотеть, если его укутать, потому что нарушается теплообмен и температура повышается еще сильнее. Начинается озноб: потеря тепла становится выше, периферия тепла закрывается, а кровообращение происходит слабо из-за токсического действия. Руки и ноги холодеют, но человек испытывает сильный жар. После этого он начинает резко мерзнуть, потому что теплопотери происходит больше, — рассказал он.