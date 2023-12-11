Врач объяснил, на что может указывать хруст в суставах

Хруст в суставах может указывать на гипотонию - понижение артериального давления. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.

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Также, по его словам, симптомами являются слабость, головокружение и ортостатическая неустойчивость.

"У молодых гипотоников, как правило, наблюдается хруст в суставах при сгибании конечностей. Это называется хондродисплазией соединительной ткани", — рассказал врач.

Он добавил, что четко выработанных методов лечения гипотонии нет, а способы ее профилактики носят общий характер.

К данной патологии, по его словам, можно отнести любое падение давления ниже 100 мм рт. ст. по систолическому ("верхнему") показателю и ниже 60 мм рт. ст. по диастолическому ("нижнему").