Стоматолог рассказал, в каких случаях от кариеса можно умереть

Далее этот процесс выходит в пародонт, то есть в околозубные ткани. Там образуются так называемые кисты (очаги воспаления в костной ткани челюсти), свящи (воспалительные ходы, которые проходят сквозь кость и десну) и/ или десневые карманы (пространство, образующееся между десной и зубом, когда заболевание десен прогрессирует), — сказал стоматолог.