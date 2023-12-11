Терапевт рассказал, как предотвратить инсульт и кто в группе риска

Смертность от инсульта в России — одна из самых высоких в мире. Как причина смерти он занимает третье место после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.

Терапевт рассказал, как предотвратить инсульт и кто в группе риска
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Как предотвратить инсульт, кто в группе риска и какие обследования нужно пройти, чтобы обезопасить себя, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

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Что такое инсульт

Инсульт — это неотложное медицинское состояние, которое возникает при нарушении кровоснабжения головного мозга, что приводит к повреждению или полной гибели клеток мозга (нейронов) в зоне поражения из-за кислородного голодания. Инсульт может быть вызван закупоркой кровеносного сосуда (ишемический инсульт) бляшкой и/или тромбом, либо кровотечением из разорвавшегося кровеносного сосуда (геморрагический инсульт).

Симптомы инсульта

Симптомы чаще всего включают:

  • внезапную слабость или онемение одной стороны тела;
  • трудности с произнесением или пониманием слов;
  • нарушения зрения;
  • сильную головную боль;
  • потерю координации.

Незамедлительное обращение за медицинской помощью имеет решающее значение для минимизации повреждения мозга и даже обращения поражения вспять — на это у современных врачей есть около четырех–восьми часов.

Диагностика проводится на основании сбора жалоб, осмотра неврологом, лабораторных анализов, но прежде всего — КТ или МРТ головного мозга.

Лечение инсульта зависит от его типа и причины, но обычно оно может включать в себя медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство или реабилитацию.

Кто в группе риска

В группе риска находятся люди, у которых есть один или несколько признаков:

  • У кровных родственников пациента в семье был инсульт в возрасте до 55 лет (включительно).
  • Пациент страдает фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).
  • Пациент курит.
  • Пациент страдает повышенным кровяным давлением либо не принимает лекарства от давления, либо на фоне лечения артериальное давление остается выше 130/80 мм рт. ст.
  • Пациент страдает сахарным диабетом.
  • У пациента раньше случался тромбоз (тромбоэмболия или тромбофлебит).
  • Пациент старше 65 лет.

Как предотвратить инсульт

Для предотвращения инсульта необходимо:

  1. Ежегодно посещать профилактический прием врача с обязательным измерением давления (для выявления гипертензии) и регистрацией ЭКГ (для выявления мерцательной аритмии).
  2. Определять уровень липидов (липидный профиль) и глюкозы в крови ежегодно (для выявления диабета).
  3. Отказаться от курения, и если это трудно — сообщить об этом врачу.
  4. Заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.
  5. Поддерживать массу тела в норме, если это вызывает затруднения, то обратиться к врачу.
  6. Ежедневно употреблять 300–400 граммов овощей и фруктов.
  7. Отказаться от приема алкоголя (в идеале) либо употреблять алкоголь разумно: не более 20 граммов в пересчете на чистый этанол.
  8. Если у вас есть мерцательная аритмия — принимать препараты для снижения риска тромбообразования (антикоагулянты).