Терапевт рассказал, как предотвратить инсульт и кто в группе риска
Смертность от инсульта в России — одна из самых высоких в мире. Как причина смерти он занимает третье место после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.
Как предотвратить инсульт, кто в группе риска и какие обследования нужно пройти, чтобы обезопасить себя, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.
Что такое инсульт
Инсульт — это неотложное медицинское состояние, которое возникает при нарушении кровоснабжения головного мозга, что приводит к повреждению или полной гибели клеток мозга (нейронов) в зоне поражения из-за кислородного голодания. Инсульт может быть вызван закупоркой кровеносного сосуда (ишемический инсульт) бляшкой и/или тромбом, либо кровотечением из разорвавшегося кровеносного сосуда (геморрагический инсульт).
Симптомы инсульта
Симптомы чаще всего включают:
- внезапную слабость или онемение одной стороны тела;
- трудности с произнесением или пониманием слов;
- нарушения зрения;
- сильную головную боль;
- потерю координации.
Незамедлительное обращение за медицинской помощью имеет решающее значение для минимизации повреждения мозга и даже обращения поражения вспять — на это у современных врачей есть около четырех–восьми часов.
Диагностика проводится на основании сбора жалоб, осмотра неврологом, лабораторных анализов, но прежде всего — КТ или МРТ головного мозга.
Лечение инсульта зависит от его типа и причины, но обычно оно может включать в себя медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство или реабилитацию.
Кто в группе риска
В группе риска находятся люди, у которых есть один или несколько признаков:
- У кровных родственников пациента в семье был инсульт в возрасте до 55 лет (включительно).
- Пациент страдает фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).
- Пациент курит.
- Пациент страдает повышенным кровяным давлением либо не принимает лекарства от давления, либо на фоне лечения артериальное давление остается выше 130/80 мм рт. ст.
- Пациент страдает сахарным диабетом.
- У пациента раньше случался тромбоз (тромбоэмболия или тромбофлебит).
- Пациент старше 65 лет.
Как предотвратить инсульт
Для предотвращения инсульта необходимо:
- Ежегодно посещать профилактический прием врача с обязательным измерением давления (для выявления гипертензии) и регистрацией ЭКГ (для выявления мерцательной аритмии).
- Определять уровень липидов (липидный профиль) и глюкозы в крови ежегодно (для выявления диабета).
- Отказаться от курения, и если это трудно — сообщить об этом врачу.
- Заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.
- Поддерживать массу тела в норме, если это вызывает затруднения, то обратиться к врачу.
- Ежедневно употреблять 300–400 граммов овощей и фруктов.
- Отказаться от приема алкоголя (в идеале) либо употреблять алкоголь разумно: не более 20 граммов в пересчете на чистый этанол.
- Если у вас есть мерцательная аритмия — принимать препараты для снижения риска тромбообразования (антикоагулянты).