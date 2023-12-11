Терапевт рассказал, как предотвратить инсульт и кто в группе риска

Смертность от инсульта в России — одна из самых высоких в мире. Как причина смерти он занимает третье место после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.

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Как предотвратить инсульт, кто в группе риска и какие обследования нужно пройти, чтобы обезопасить себя, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

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Что такое инсульт

Инсульт — это неотложное медицинское состояние, которое возникает при нарушении кровоснабжения головного мозга, что приводит к повреждению или полной гибели клеток мозга (нейронов) в зоне поражения из-за кислородного голодания. Инсульт может быть вызван закупоркой кровеносного сосуда (ишемический инсульт) бляшкой и/или тромбом, либо кровотечением из разорвавшегося кровеносного сосуда (геморрагический инсульт).

Симптомы инсульта

Симптомы чаще всего включают:

внезапную слабость или онемение одной стороны тела;

трудности с произнесением или пониманием слов;

нарушения зрения;

сильную головную боль;

потерю координации.

Незамедлительное обращение за медицинской помощью имеет решающее значение для минимизации повреждения мозга и даже обращения поражения вспять — на это у современных врачей есть около четырех–восьми часов.

Диагностика проводится на основании сбора жалоб, осмотра неврологом, лабораторных анализов, но прежде всего — КТ или МРТ головного мозга.

Лечение инсульта зависит от его типа и причины, но обычно оно может включать в себя медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство или реабилитацию.

Кто в группе риска

В группе риска находятся люди, у которых есть один или несколько признаков:

У кровных родственников пациента в семье был инсульт в возрасте до 55 лет (включительно).

Пациент страдает фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).

Пациент курит.

Пациент страдает повышенным кровяным давлением либо не принимает лекарства от давления, либо на фоне лечения артериальное давление остается выше 130/80 мм рт. ст.

Пациент страдает сахарным диабетом.

У пациента раньше случался тромбоз (тромбоэмболия или тромбофлебит).

Пациент старше 65 лет.

Как предотвратить инсульт

Для предотвращения инсульта необходимо: