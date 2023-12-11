Онколог назвал признаки перехода родинки в меланому

Если родинка на теле меняет форму, цвет и размер, появляются трещины и углубления, а человек при этом чувствует зуд и боль, то это могут быть признаки развития меланомы, рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

При подобных симптомах лучше оперативно обратиться к врачу, так как при раннем выявлении опухоли ее очаг можно удалить без операции, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Злокачественная опухоль кожи развивается из пигментных клеток меланоцитов, которые отвечают за появление родинок. Стоит отмечать быстрый рост родинки, появление более темных или более светлых участков и вкраплений, выпадение волос около родинки. Ее удаление при подозрительных признаках онколог назвал лучшей профилактикой меланомы.

При позднем выявлении заболевания высока вероятность появления метастазов, поэтому может потребоваться более серьезное лечение.

"Если нет каких-то микрометастазов, то, соответственно, пациент просто наблюдается. Если они обнаруживаются, то проводится уже лимфодиссекция – удаление лимфоузлов – и назначается профилактическая лекарственная терапия", – пояснил Пылев, отметив, что меланома не чувствительна к химеотерапии.

К рискам появления меланомы, а также рака кожи онколог отнес ультрафиолетовое излучение. Солнечное излучение и солярии он порекомендовал максимально минимизировать, а также посоветовал пользоваться защитными кремами.