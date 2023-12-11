Онколог назвал неочевидные симптомы опухоли головного мозга

Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса. У человека могут начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. В целом он будет чаще уставать и изматываться даже при минимальных нагрузках. Внезапные проблемы со зрением также являются тревожными признаками заболевания, — сказал Черемушкин.