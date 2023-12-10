Дерматолог Дубенский назвал одну из главных причин рака кожи и меланомы

Загар может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно тот, который получили в солярии. Заведующий отделением онкодерматологии Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, кандидат медицинских наук Владислав Дубенский рассказал, что загар может способствовать развитию онкологии.

Дерматолог Дубенский назвал одну из главных причин рака кожи и меланомы
© Вечерняя Москва

— Что такое загар? Это ответ кожи на уже случившееся повреждение. Ультрафиолет в первую очередь повреждает именно ДНК. Поэтому в клетках и происходят мутации, которые в дальнейшем приводят к развитию рака, — рассказал специалист.

По словам врача, от солнца возникает фотостарение кожи, а это ступень к фотоканцерогенезу, который, в свою очередь, запускает возникновение злокачественных новообразований.

Врач отметил, что повреждения, которые наносит ультрафиолет в солярии, значительно сильнее обычного, передает портал «Tverigrad».

Ученые выяснили, что увеличение потребления фолиевой кислоты, которая содержится в листовой зелени, может снизить риск развития колоректального рака. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.

Особое значение в профилактике раковых заболеваний имеет правильное питание. Доказано, что до трети случаев онкологии можно предотвратить при правильном и сбалансированном рационе. Об этом сообщил диетолог-консультант Алексей Кабанов.