Дерматолог Дубенский назвал одну из главных причин рака кожи и меланомы

Загар может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно тот, который получили в солярии. Заведующий отделением онкодерматологии Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, кандидат медицинских наук Владислав Дубенский рассказал, что загар может способствовать развитию онкологии.

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— Что такое загар? Это ответ кожи на уже случившееся повреждение. Ультрафиолет в первую очередь повреждает именно ДНК. Поэтому в клетках и происходят мутации, которые в дальнейшем приводят к развитию рака, — рассказал специалист.

По словам врача, от солнца возникает фотостарение кожи, а это ступень к фотоканцерогенезу, который, в свою очередь, запускает возникновение злокачественных новообразований.

Врач отметил, что повреждения, которые наносит ультрафиолет в солярии, значительно сильнее обычного, передает портал «Tverigrad».

Ученые выяснили, что увеличение потребления фолиевой кислоты, которая содержится в листовой зелени, может снизить риск развития колоректального рака. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.