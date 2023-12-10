Journal of the American Heart Association: свадьба повышает кровяное давления

Ученые из Университета Западной Вирджинии доказали, что замужество действительно может повысить кровяное давление, что повышает риски развития гипертонии. Это заболевание, в свою очередь, повышает риски развития инсульта. Результаты работы были представлены в журнале Journal of the American Heart Association.

Исследователи провели анализ показателей артериального давления у 1086 семейных парз из Великобритании, 3989 из США, 6514 из Китая и 22 389 из Индии. Было обнаружено, что риск повышения кровяного давления был на 9% выше, если люди состояли в браке. Причем это наблюдалось у людей, которые вышли замуж или женились на партнере с повышенным давлением, которое было диагностировано до брака.