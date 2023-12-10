Иммунолог Крючков рассказал, кто может заразиться двумя вирусами сразу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в этом году в России совпали две волны заболеваемости — коронавирусом и гриппом. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым, насколько опасно одновременное заражение двумя вирусами и кто находится в группе риска.

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По его словам, параллельные волны инфекций могут представлять опасность в двух вариациях.

— Первый вариант, когда человек заражается сразу несколькими инфекциями. Например, гриппом и коронавирусом или гриппом и риновирусом — теми инфекциями, которые активны в России на данный момент, — пояснил он.

Второй же вариант, как рассказал Крючков, заключается в том, что большое количество параллельных вирусов могут спровоцировать высокую заражаемость людей, что увеличит количество госпитализаций, тяжелых течений заболеваний и летальных исходов.

Иммунолог определил группы людей, которые находятся в зоне повышенное опасности параллельных инфекций. Среди них:

Пожилые люди.Люди с хроническими заболеваниями.Люди с тяжелым иммунодефицитом.Беременные.Дети до 5 лет.

Специалист уверен, что для большинства людей одновременное заражение несколькими инфекциями не создает дополнительные риски для здоровья.

— Просто нужно внимательно оценивать состояние по наиболее тяжелому вирусу. Условно, если человек заболел коронавирусом и гриппом, то тяжелее коронавирус. Если гриппом и риновирусом, то тяжелее грипп. По самому тяжелому и смотрим ухудшения или улучшения, — сообщил Крючков.