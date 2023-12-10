Эндокринолог рассказала о признаках преддиабета
Это нарушение нормы сахара в крови натощак и толерантность к глюкозе.
Патологическим считается показатель выше 6,1 ммоль/л до еды. В этом случае врач направляет пациента на глюкозотолерантный тест, по результатам которого человеку может быть диагностировано преддиабетическое состояние.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эндокринолог ГКБ №52 Яна Соловьёва.
«Есть пограничные цифры, которые говорят о том, что ещё немножечко, и у человека может развиться диабет. У нас два состояния преддиабетических: нарушенная гликемия натощак и нарушенная толерантность к глюкозе. Нарушенная гликемия натощак — это когда сахара венозной плазмы с утра натощак выше 6,1, но меньше 7. Диагноз «нарушенная толерантность к глюкозе» мы можем поставить только после проведения глюкозотолерантного теста.
Мы направляем на тест людей, у которых сахар выше 6,1. Выпиваем 75 грамм глюкозы, человек сидит, через два часа у него берут кровь из вены. Если она выше, чем 7,8, но меньше, чем 11,1 (диабетическая цифра), то такому человеку мы оправданно ставим, что у него нарушена толерантность к глюкозе, сажаем его на правильное питание и можем назначить медикаментозную терапию. Врач только должен дать рекомендации, направить, объяснить, а дальше от самого пациента зависит, когда у него появится диабет».
Ранее дистрибьютор анонсировал появление в аптеках российского аналога препарата от диабета «Оземпик» — «Квинсента». Препарат зарегистрирован и имеет все разрешительные документы. Об этом рассказал РИА Новости замгендиректора фармацевтического дистрибьютора «Протек» Денис Красильников.
По его словам, в госреестре лекарственных средств у отечественного препарата предельная отпускная цена составит 4 279 рублей без НДС, что ниже, чем у датского средства от диабета «Оземпика», который стоил 5 817 рублей.