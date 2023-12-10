Эндокринолог рассказала о признаках преддиабета

Мы направляем на тест людей, у которых сахар выше 6,1. Выпиваем 75 грамм глюкозы, человек сидит, через два часа у него берут кровь из вены. Если она выше, чем 7,8, но меньше, чем 11,1 (диабетическая цифра), то такому человеку мы оправданно ставим, что у него нарушена толерантность к глюкозе, сажаем его на правильное питание и можем назначить медикаментозную терапию. Врач только должен дать рекомендации, направить, объяснить, а дальше от самого пациента зависит, когда у него появится диабет».