Кардиолог рассказала, что курение затрудняет мыслительный процесс

Курение оказывает неблагоприятное влияние на организм и вызывает зависимость. О рисках для здоровья при курении табака и кальяна рассказала заведующий отделением, врач-кардиолог самарской городской клинической больницы № 1 Мария Скуратова.

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Кардиолог сообщила, чтобы бросить курить, часто одного желания мало, требуется помощь специалиста.

Курение однозначно наносит здоровью урон. Так, курение, а точнее никотин, затормаживает нервную систему и затрудняет мыслительный процесс. Сигаретный дым приводит к онкологии, разрушительно воздействует репродуктивные функции.

Легкие сигареты ничуть не полезнее любых других. Фильтры задерживают лишь крупные частицы продуктов сгорания, но пропускают такие же опасные мелкие.

Курение кальяна в течение 20-40 минут несет в себе риск, сравнимый с выкуриванием двух пачек сигарет.

Курение вейпа также, как и другие виды курения, может привести к онкологии и ожогу легких.