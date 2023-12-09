Врач заявила, что йогурт помогает бороться с герпесом и стрессом
Хороший по составу йогурт может посоревноваться с антидепрессантами и противовирусными препаратами.
Все дело в аминокислоте лизин, которая содержится в закваске. Она защищает организм от вируса герпеса и помогает адекватно реагировать на стресс. Эта аминокислота снижает негативную реакцию нервной системы на раздражение.
Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" рассказала, что иногда при открытии йогурта сверху на продукте образуется слой жидкости. Это сыворотка, которая содержит множество питательных веществ. Если у йогурта еще хороший срок годности, его просто нужно перемешать, и можно употреблять.
Если есть желание похудеть, по словам врача, необходимо выбирать йогурт с жирностью не менее 3%. Именно там содержится большое количество аминокислот и полезных бактерий. Они помогают расщеплять жиры и безопасно худеть. А вот обезжиренный йогурт, наоборот опасен. В нем содержится большое количество крахмала.